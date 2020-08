Mariano, da dupla com Munhoz, arranca suspiros ao aparecer só de toalha

Mariano, da dupla com Munhoz, fez um estrondoso sucesso em 2012 com a música Camaro Amarelo. No entanto, o que fez sucesso nesta segunda-feira (3) foi a inerente e inegável sensualidade do cantor, em recentes imagens.

“Embaça ou desembaça? Qual vocês preferem?!?“, escreveu Mariano ao publicar, em seu perfil do Instagram, duas fotos em que aparecia apenas de toalha. O artista não explicou exatamente do que se trata, mas pelas contas que marcou dá a entender que será protagonista de um novo comercial de algum cosmético capilar.



Já na ferramenta de Stories do Instagram, Mariano publicou mais vídeos desse momento no banheiro e também ostentou seu corpo musculoso ao aparecer só de sunga, ao tentar mergulho numa piscina no clima frio de São Paulo.

Em 5 horas de publicação, o bonitão recebeu mais de 12 mil curtidas no post e inúmeros comentários. Um dos admiradores mandou a real sobre as fotos que viu: “O verdadeiro significado de tanto faz“. Um segundo internauta ousou mais: “Sem a toalha, de preferência“.

Falando sobre a dupla Munhoz e Mariano, o último álbum lançado foi o Buteco – Ao Vivo, em 2019. Os sertanejos também aderiram a onda de transmissões ao vivo e fez sua segunda live no dia 12 de julho.

Confira: