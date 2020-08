Mariano, da dupla com Munhoz, deixa fãs pirando ao exibir tanquinho

Mariano, da dupla sertaneja com Munhoz, é ativo nas redes sociais e só no Instagram tem mais de 2 milhões de seguidores. Em seu perfil no site, exibiu sua excelente forma física por mais uma vez e deixou fãs em polvorosa.

“Tar du Tebetê… Tchau Brigadooooo“, resumiu-se a escrever na legenda da publicação, compartilhada por Mariano na quinta-feira (30). Na foto que compartilhou, exibiu sua barriga tanquinho e seu corpo musculoso, ao aparecer apenas com um short vermelho e brincando com seu cachorro.



Além das quase 20 mil curtidas, o intérprete de Camaro Amarelo recebeu inúmeras mensagens ousadas. Antes disso, o humorista Matheus Ceará brincou: “Chega a bunda enche d’água“. O ator Diego Campagnolli elogiou o cabelo, enquanto Erick Ricarte comentou com emojis de aplauso.

“Muita beleza em uma foto só. O coração da gente chega palpita com um deus grego desses“, declarou uma seguidora toda derretida pelo ídolo. “Queria um tanque pra lavar roupa igual esse aí na minha casa”, disse outra internauta, aos risos.

Apesar do clique nostálgico e quente, na ferramenta de Stories do Instagram reclamou do frio de São Paulo: “Tô tomando coragem pra fazer um treininho. Está um frio da moléstia aqui em São Paulo. O tempo virou, deu uma esfriada bruta. Vontade de tomar um vinho e comer um vinho com tomate“.

Confira: