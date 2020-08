Marido de Andreia Horta fala sobre planos de aumentar a família

Talvez você não ligue o nome à pessoa, mas Marco Gonçalves dá o ar da graça — literalmente — com suas aparições no Lady Night na GNT e na Globo. O humorista, ao falar da nova temporada do programa, revelou detalhes do casamento com Andreia Horta.

Os dois artistas se casaram há um ano, como Marco afirmou à Patrícia Kogut, enquanto enaltecia a esposa: “E com a Andreia eu casei, né? Se a gente não casa por admiração, eu não sei pelo que é. Vivemos pensando e repensando a vida, já que a cada dois dias acontece algo no contexto social e político”.

Depois de citá-la, junto a Tatá Werneck, como uma inspiração, o marido de Andreia não descartou a ideia de terem um filho juntos: “A gente pensa. Às vezes esses pensamentos não necessariamente significam que estamos encorajados [risos]. Agora, não estamos”.

Na sequência, Marco Gonçalves explicou a razão de tal decisão: “A gente pesa os dois caminhos. Uma família é família ainda que um casal não tenha filhos, mas ter é um caminho legal também. A gente talvez tenha. Pensamos muito sobre isso. Estamos estudando o currículo de vários bebês para saber se vamos contratar”.

Além de tudo, o humorista revelou que troca experiências com Andreia Horta, que trabalha como atriz, e deixa no ar uma possível parceria profissional: “Eu entro em discussões a respeito do universo dela, ela sobre a comédia. Mas não temos nada além da diversão. Casar e se divertir já é tanta coisa! Talvez aconteça em algum momento de forma natural”.