Marido de Ivete Sangalo manda recado após rumores de separação

Nos últimos dias, a notícia de que Ivete Sangalo e Daniel Cady poderiam ter terminado o relacionamento tomou conta das redes sociais. Tudo começou após o casal ter sido visto sem aliança em algumas aparições na web. Depois de muitos rumores, o nutricionista decidiu se posicionar e negar as suposições.

“Tenho críticas, imagina minha situação aqui? O pessoal vive, cada hora uma historinha… Se eu fosse parar pra dar importância a tudo isso, eu não ia viver minha vida, ia ficar querendo agradar todo mundo”, começou dizendo, através dos Stories do Instagram. “Já perdi três alianças pescando, a aliança acaba com o dedo da gente na pegada do remo [no crossfit], aliança não quer dizer nada”, finalizou.

Em uma live recente da baiana com a atriz Rebeca Jamir, eles decidiram colocar um ponto final no assunto dando um beijo bem caloroso. Segundo o jornal Extra, o nutricionista já não usa aliança há meses. E nem sempre apareceu com o símbolo de compromisso com a cantora. Mesmo assim, a famosa sempre fez questão de ostentar a sua.

Em uma outra aparição, a artista surgiu com o marido numa campanha publicitária, em clima romântico, promovendo uma marca de alimentos saudáveis: “Massa demais poder começar o dia com um café da manhã desses.Uma alimentação saudável, com comida de verdade, faz toda a diferença pra manter a disposição lá pra cima“. ⁣

“E claro, precisa ser muito deliciosa né? Com esse açaí natural feito por Daniel junto com a Granola e Aveia da [marca citada] qualquer um tira o pé do chão“, finalizou Ivete Sangalo, inclusive, exaltando a parceria do marido com tal marca.