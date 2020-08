Marido de Kelly Key fotografa bumbum da cantora e quase mostra demais

Mico Freitas se casou com Kelly Key em 2004 e teve dois filhos com ela: Jaime (15) e Artur (3). Os dois mantém uma relação sólida desde então e lidam bem com diversas questões que poderiam causar ciumeira em outros relacionamentos. O casal mostrou isso nas redes sociais.

Na noite de terça-feira (4), Kelly surgiu com um biquíni azul turquesa e ostentou seu bumbum de fazer inveja. Na legenda da publicação do Instagram, a artista revelou o autor do clique: “Pelos olhos dele, Mico Freitas“. A publicação, inclusive, ultrapassou as 300 mil curtidas.

Suzanna Freitas, filha da cantora com Latino, foi sucinta no campo de comentários: “Ui, ui“. A musa fitness Gracyanne Barbosa exaltou a boa forma da famosa: “Gata demais“. Uma fã exaltou o corpo da ídola: “Eu só queria a panturrilha Deus! Porque o resto, sei que é pedir demais“.

Kelly Key chegou a mostrar a barriga tanquinho numa nova foto, na mesma ocasião, ao exibir seu equilíbrio numa pose de ioga. “Que maravilhosa”, escreveu a apresentadora Flávia Noronha, enquanto Franklin David exaltou o corpo escultural da cantora.

Mico Freitas também desfilou o corpão em foto que aparece relaxado numa espreguiçadeira. Seu short estava meio folgado, fazendo com que ele quase mostrasse demais. O empresário angolano brincou com este fato: “Quem der zoom nas minhas virilhas, vai ser bloqueado! Aqui é um Insta muito sério“.

Confira: