Marido mostra Kelly Key sem tomar banho e deixa fãs passados

Mico Freitas, marido de Kelly Key, continua repercutindo por conta dos vídeos inconvenientes que grava com a amada em momentos desprevenidos no TikTok.

Em um dos mais recentes, o empresário filmou a cantora no quarto, ao som de um áudio do jornalista Sikêra Jr., da RedeTV!, falando sobre a falta de banho.

“Você não tomou banho hoje! Você! Não adianta cheirar o sovaco não!”, dizia a dublagem, enquanto a mãe de Suzanna Freitas fazia pouco caso.

Nos comentários, os fãs amaram a brincadeira. “Quando o relacionamento dá certo”, disparou uma, referindo-se à intimidade que o casal demonstra ter.

“Não precisa de banho, essa mulher já é cheirosa por natureza”, declarou outra. “A cara de deboche dela é a melhor parte, dizendo ‘eu não preciso disso, meu filho’”, brincou mais uma.

Dias atrás, Kelly surgiu com um biquíni azul turquesa e ostentou seu bumbum de fazer inveja. Na legenda da publicação do Instagram, a artista revelou o autor do clique: “Pelos olhos dele, Mico Freitas“. A publicação, inclusive, ultrapassou as 300 mil curtidas.

Suzanna Freitas, filha da cantora com Latino, foi sucinta no campo de comentários: “Ui, ui“. A musa fitness Gracyanne Barbosa exaltou a boa forma da famosa: “Gata demais“. Uma fã exaltou o corpo da ídola: “Eu só queria a panturrilha Deus! Porque o resto, sei que é pedir demais“.

Vale lembrar que o relacionamento entre Kelly Key com Mico Freitas teve início em 2004 e, juntos, eles tiveram dois filhos, Jaime (15) e Artur (3).

Confira: