Marido surpreende e mostra como Kelly Key se veste em casa

Marido da cantora Kelly Key, o empresário Mico Freitas já mostrou que não é uma pessoa das mais delicadas com as palavras e disparou absurdos sobre a amada.

Em uma dublagem no TikTok, o empresário mostrou como ela costuma se vestir no dia a dia e filmou a cantora na cozinha de casa, durante as atividades domésticas.

Para a surpresa de todos, o vídeo dizia: “Um ‘bicho’ que sangra de cinco a sete dias e não morre… Tem alguma coisa”. E completou dizendo, enquanto filmava a amada: “Às vezes a gente chega em casa e a mulher parece um fênix com o cabelo ressecado…”.

Nos comentários, os fãs levaram tudo na brincadeira e alguns até elogiaram a famosa, por parecer gente como a gente quando está em casa. “A Kelly nos representando coque na cabeça e camisetão”, brincou uma seguidora. “Levantou a sobrancelha já era”, reagiu outra.

“Gente esse cara está bem??? Fiquei sabendo que depois desse vídeo ele foi internado na UTI com várias fraturas!!”, brincou mais uma. Dias antes, Mico causou ao mostrar como é o papel higiênico de sua casa com a cantora.

Sem papas na língua, ele disparou: “Para você que tem nojinho de limpar a bunda, olha aqui! Papel higiênico preto. Você limpa a bunda e não vê a bosta”.

Nos comentários, os seguidores do marido de Kelly Key dividiram opiniões e, para muitos, a ideia não foi tão eficaz. “Nunca vai saber quando acabou de limpar”, refletiu um admirador.

“Boa ideia tenho uma bobina de papel carbono em casa vou usar”, discordou outro. “Gente, claro que dá pra ver, a não ser que vocês caguem preto”, brincou mais uma.

Confira: