Marília Mendonça abre o coração e faz homenagem comovente a Zezé Di Camargo

Marília Mendonça abriu o coração e resolveu fazer uma homenagem ao cantor Zezé Di Camargo. Fã do sertanejo, assumida, a Rainha a Sofrência celebrou o aniversário do cantor ocorrido na última segunda-feira (17).

Pelas redes sociais, Marília compartilhou um clique onde aparecia recebendo um beijo de Zezé e, entusiasmada, falou da admiração pelo artista.

“Parabéns para o meu ídolo! Obrigada por toda a trajetória e por nos presentear com CONFIRA, para que sirva de inspiração. Todo o meu amor e admiração”, escreveu Marília Mendonça em uma postagem nos stories.

Em contrapartida, Zezé Di Camargo repostou a publicação da cantora em suas redes sociais. O famoso ainda adicionou algumas gifs e emojis de coação como agradecimento pela homenagem.

No dia anterior (16), a cantora e o ex-marido, Murilo Huff, celebraram os oito meses do pequeno Leo, filho dos dois. Pelas redes sociais, o rapaz apareceu ao lado da cantora e do bebê.

“8 meses do nosso gordim“, divertiu-se Murilo mostrando o rosto do filho. A festinha simples, celebrou o mesversário do pequeno.

Confira: