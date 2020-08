Marília Mendonça compartilha momento raro do filho Leo e faz questionamento

O fofurômetro explodiu diante de tanta beleza do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff em recente postagem da sertaneja nos stories. No vídeo, o menino aparece cantarolando junto com a mãe, que indaga os seguidores: “Eu tenho uma segunda voz. E vocês?“.

Cabe lembrar que o relacionamento entre os cantores chegou ao fim recentemente e a loira logo tratou de desmentir que o fim tenha qualquer relação com ciúmes ou traição, como chegou a ser apontado por parte da mídia.

“Primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é muito do bem. É um cara lutador, batalhador, de família“, disse ela, na época.

Murilo também tratou de deixar explícito que não há divergências com a ex, ao compartilhar uma mensagem fofa em seu aniversário, celebrado no dia 22 de julho.

“Você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive a felicidade de cruzar minha vida, então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário para você e deixar registrado o quanto você é especial. Que essa data se repita por mais 100 anos com a graça de Deus“, desejou o cantor.

No registro, ele aparece de mãos dados com Marília Mendonça. “Juntos (como casal) ou não, eu sempre vou te desejar tudo o que há de melhor no mundo!“, enfatizou. O artista ainda explicou que escolheu a foto em razão das tatuagens que os dois fizeram para comemorar o nascimento de Léo, de 7 meses, filho do agora ex-casal.

“Escolhi essa foto porque estaremos assim pro resto das nossas vidas, de perto ou de longe, e o motivo está tatuado na gente e também está na foto“, declarou.