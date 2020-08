Marília Mendonça desabafa sobre saúde mental na pandemia e término com Murilo Huff

Marília Mendonça comentou sobre a sua saúde mental durante o período da quarentena. A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas junto com os seus fãs no Instagram.

Mãe do pequeno Léo, de apenas dois meses, a cantora colocou na conta do herdeiro o motivo para enfrentar este momento tão difícil. “Não surtei por causa do meu filho (…). Não estou com a cabeça legal para compor. Quando estou mais focada, estudo um pouco inglês, mas não me cobro. Muita gente cobra uma produtividade que é impossível ter quando você está com a cabeça ansiosa“, justificou ela.

“Eu sou provedora do meu lar, moro com minha mãe e irmão, mas sou a única fonte de renda da casa e da minha equipe. Sei que aqui em casa não vai faltar comida, nem para ninguém, mas todo mundo tinha seus planos, suas contas. Eu fico bem ansiosa. É difícil ser produtiva quando se tem uma responsabilidade tão grande“, desabafou.

A sertaneja ainda refletiu sobre a crise dentro do mercado fonográfico devido à pandemia. “A gente, do entretenimento, não sabe quando [o mercado] volta. A gente não teve muito apoio, meio que nossa atividade não é ‘essencial’, mesmo sendo. A gente leva alegria para a vida das pessoas. A arte é essencial. Se você retira isso, não sobra nada. Sou muito grata a tudo que eu tenho. Agradeço a Deus todos os dias“, garantiu.

Marília também falou abertamente sobre os questionamentos ao ex-marido Murilo Huff, com quem terminou o relacionamento no final de julho. “[Nossa relação] está do mesmo jeito. Nunca moramos juntos, nunca fomos casados. A gente só era namorado. Ele vem aqui em casa, fica com o Léo. Do mesmo jeito que ele fazia antes. As pessoas procuram motivos, parece que tudo é uma novela. Mas eu entendo uma parte disso. A nossa vida anda muito sem graça, precisa inventar um trem“, ironizou.