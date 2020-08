Marília Mendonça faz homenagem especial ao ex no Dia dos Pais

Marília Mendonça mostrou que não tem qualquer tipo de problema com o seu ex-namorado, mesmo após o fim do namoro. Neste domingo (9), a famosa postou uma homenagem para Murilo Huff, que é pai de Léo, filho de 7 meses da cantora.

“Feliz dia dos pais, pro papai do meu filho maravilhoso! Obrigada por esse presente lindo que me deu! Muitas felicidades”, escreveu a sertaneja em sua rede social.

Cabe lembrar que Marília Mendonça e Murilo Huff anunciaram o fim do namoro no dia 20 de julho. Na ocasião, a artista chegou a se pronunciar sobre boatos de que teria sido traída pelo cantor.

A famosa até deixou de segui-lo no Instagram, mas, recentemente, voltou atrás, o que deixou fãs com esperança de uma possível reconciliação dos dois famosos.

No último sábado (8), em live, a sertanejo voltou a falar sobre o status da relação com o ex-namorado: “Está do mesmo jeito. Nunca moramos juntos, nunca fomos casados. A gente só era namorado. Ele vem aqui em casa, fica com o Léo. Do mesmo jeito que ele fazia antes”.

“Qualquer dia que ele quiser, tudo dentro dos conformes, igual pessoa normal (risos). As pessoas procuram motivos, parece que tudo é uma novela. Mas eu entendo uma parte disso. A nossa vida anda muito sem graça, precisa inventar um trem”, desabafou.