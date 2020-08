Marília Mendonça reage contra fã que imaginou sua volta com Murilo Huff

Marília Mendonça rebateu uma fã que demonstrou esperanças de que a cantora e Murilo Huff teriam reatado o relacionamento. Tudo aconteceu após a sertaneja ter feito alguns posts “misteriosos” no Twitter na noite desta quinta-feira (20).

A sertaneja tratou de acabar logo com as especulações. “Toda vez que ela faz um tweet falando qualquer coisa, eu já penso que ela voltou com o Murilo [risos]”, escreveu a seguidora. “Ô, amiga, sinto muito te desapontar… mas não”, declarou a famosa.

Cabe lembrar que Marília Mendonça e Murilo Huff estão separados há mais de um mês – o ex-casal garantiu ter uma ótima relação, mesmo após a separação.

“[Nossa relação] está do mesmo jeito. Nunca moramos juntos, nunca fomos casados. A gente só era namorado. Ele vem aqui em casa, fica com o Léo. Do mesmo jeito que ele fazia antes. As pessoas procuram motivos, parece que tudo é uma novela. Mas eu entendo uma parte disso. A nossa vida anda muito sem graça, precisa inventar um trem“, ironizou a famosa ao responder uma série de questionamentos.

Recentemente, inclusive, os dois comemoraram juntos o mêsversário de Léo. O evento ocorreu na casa da cantora em Goiânia, onde a sertaneja reuniu amigos e familiares para um churrasco.

“Oito meses do nosso gordim”, escreveu o paizão na legenda de uma foto na qual aparece com Marília. A mesma foto foi publicada pela sertaneja em seus Stories no Instagram. “Faz 8 meses que eu realmente comecei a viver”, relatou a mamãe coruja.

ô amiga, sinto muito te desapontar… mas não… — feliz&chateada (@MariliaMReal) August 21, 2020