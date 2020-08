Marília Mendonça volta atrás e refaz pedido de desculpas após piada

Marília Mendonça decidiu refazer o seu pedido de desculpas, na tarde desta segunda-feira (10), após fazer uma piada transfóbica em live, que ocorreu no último final de semana. A sertaneja, então, prometeu se retratar na próxima transmissão.

“Passei o dia todo refletindo. E depois de refletir tanto, refaço o meu pedido de desculpas. Aproveitei pra aprender mais sobre o assunto. Sobre como ajudar. Tem muita gente do coração bom e explicativo (ainda bem) que mesmo sofrendo com piadas como a minha me ajudam a evoluir”, comentou.

A famosa seguiu: “Acho que esse é o caminho. Estarei aprendendo todos os dias e repassando o que aprender. Me retratarei na próxima live, com a mesma visibilidade que teve a piada sem graça. Conto com vocês, pra me ajudarem a evoluir e me desconstruir todos os dias”.

Marília Mendonça ainda fez um agradecimento: “Muito obrigada a todas as mensagens de carinho, mas isso não apaga meu erro. Somos humanos, mas não é por isso que não devemos buscar sermos melhores a cada dia. O debate é necessário. O linchamento de nada serve. Obrigada a quem teve paciência de explicar”.

Cabe lembrar que, em show transmitido pelo Youtube, no sábado (8), o tecladista que acompanhava a artista pediu que a famosa contasse a história de uma das músicas do repertório. “Sabe o que tô achando estranho. O que a gente combinou no ensaio, que a gente ia falar, não saiu nada ainda (…) eu sei que a próxima música aí tem história, e ninguém quer falar a história, é um acontecimento”, afirmou o profissional.

A sertaneja, então, disse não se lembrar e começou a cantar Sensível Demais, sucesso de Chrystian & Ralf. Ao encerrar a música, ela seguiu com a conversa: “Eu acho que tô lembrada, foi quando um integrante nosso falou que tocava num lugar? Quem é de Goiânia lembra da boate Diesel, que tinha aqui em Goiânia”.

Os músicos da cantora começaram a dar risada. “E aí não vou falar quem e nem vou falar o porquê, vou ficar calada. Quem lembra da boate Diesel, lembra da boate Diesel. Disse… que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”.

O guitarrista da banda, citado pela famosa, então disparou: “Era mulher mesmo”. Em seguida, outro músico rebateu: “Calma, ninguém falou nada”.

