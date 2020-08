Marina Ruy Barbosa dá o que falar ao comentar polêmica envolvendo astro do k-pop

Marina Ruy Barbosa virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (10), por um momento bem inusitado. Isso porque a atriz resolveu encerrar as discussões de fãs do BTS, um dos mais populares grupo de k-pop.

Tudo aconteceu quando muitos internautas comentaram sobre os novos cabelos do cantor Seokjin. Os fãs da boy band coreana discutiam a atual cor de cabelo do astro após as fotos divulgadas para o lançamento de um novo single. Os usuários da rede social questionavam se estavam castanho ou ruivo.

“Seokjin está ruivo. Ponto e acabou”, disparou a artista da Globo, que ainda brincou por ter entrado em um “rolê completamente aleatório”. Como não poderia deixar de acontecer, os seguidores da famosa se divertiram.

Além disso, muitos fãs do grupo questionaram se Marina Ruy Barbosa é uma apaixonada pela banda. “Ela se tornou mais que perfeita por gostar deles”, disparou uma admiradora.

“Uma ruiva reconhece outro ruivo. Ponto e acabou”, brincou outra. “Se a Marina Ruy Barbosa acha isso, quem sou eu pra discordar?”, decretou um terceiro.

Seokjin ta ruivo. Ponto e acabou. — MARINA RUY BARBOSA (@mariruybarbosa) August 10, 2020