Marina Ruy Barbosa encanta fãs ao aparecer de vestido longo

Marina Ruy Barbosa deixou seus seguidores “derretidos” com uma foto postada em seu perfil no Instagram. A atriz apareceu ostentando um vestido longo em tom terracota.

A publicação de Marina Ruy Barbosa deixou seus seguidores eufóricos; estes, é claro, comentaram a postagem e rasgaram elogios à ruiva.

“Como faz para curtir todas as fotos? Tiro atrás de tiro“, escreveu uma fã. “Perfeita! Você tá a xerox da sua mamis na última foto!“, reparou outro. “Maravilhosa, amei esse colar de cadeado da segunda foto!“, declarou mais uma. “Ginger ta incrível! De onde é seu colar de cadeado?“, destacou mais um sobre a peça.

“Gente, será que só eu olho as fotos da Mariana e vejo ela como a Eliza, tipo uma continuação da novela só que em vida real? Ela toda poderosa, confiante, feliz“, confessou outro. “Inspiração para o próximo rolê”, revelou mais um seguidor da Marina Ruy Barbosa.

Em foto recente, Marina compartilhou um modelito com o mesmo tom de cor da roupa. Na legenda, a atriz brincou com a ocasião. “Notícia importante da semana: Marina Ruy Barbosa faz compras em feira livre“, escreveu a ruiva, sobre as imagens registradas enquanto fazia compras.

Confira: