Marina Ruy Barbosa fala sobre desejo de ser mãe e expectativa do marido

Marina Ruy Barbosa comentou, em entrevista ao jornal O Globo, o sonho de ser mãe. Apesar do desejo do marido Xande Negrão – no que diz respeito a ele, os dois já teriam colhido frutos -, a atriz prefere deixar a maternidade como plano para o futuro.

“Eu desejo ser mãe, está nos meus planos e é um sonho. Mas não é um sonho para agora. Também acho que esta é uma decisão principalmente da mulher. No momento que chegar a hora, vou sentir“, revelou Marina.

A artista prefere focar no momento em sua carreira. “Xande é dez anos mais velho do que eu e quer muito ter filhos. Por ele, talvez a gente já os tivesse. Porém, ele se casou comigo sabendo da minha personalidade, da minha independência e do amor pelo meu trabalho“, garantiu.

Recentemente, a ruiva lançou sua própria marca de roupas. Na ocasião, a global contou que sempre gostou de moda, e que a sua experiência vai ajudá-la na construção das peças. “É um filho para mim. Sempre gostei de moda. Como atriz, tive a oportunidade de viajar, assistir a desfiles e estar perto de designers. Meu interesse foi aumentando“.

“Já tinha a ideia da grife, mas estava sempre emendando uma novela na outra e envolvida em mil compromissos, sem tempo. Durante a quarentena, pensei: ‘Por que não? Vou desenvolver esse projeto’“, completou a atriz.