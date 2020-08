Mario Frias faz enquete e coloca Bolsonaro como favorito contra Lula, Moro e Ciro

Mario Frias apresentou uma enquete aos seus seguidores na noite da última terça-feira (11), sobre a preferência do público para a eleição de 2022. O criticado presidente Jair Bolsonaro (sem partido) figurou na primeira posição e longe de nomes como o ex-presidente Lula (PT), Sergio Moro, Luciano Huck e Ciro Gomes (PDT).

A enquete colocou o “capitão” bem à frente dos seus adversários, com mais de 50%. Lula apareceu na segunda posição com pouco mais de 12%, seguido por Ciro, com 10%, e os demais possíveis presidenciáveis. A pergunta, no entanto, não é supervisionada e pode ser votada mais de uma vez.

Secretário de Cultura do Governo Bolsonaro, Frias não perdeu a oportunidade e usou os números para uma espécie de palanque visando a possível reeleição do pai do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) daqui dois anos. “Bolsonaro 2022. Não adianta choradeira”, provocou no Instagram.

Manifestações pró-governo por parte do ex-apresentador da RedeTV! já foram feitas em outras ocasiões na rede social. Em tom contra a paralisação do comércio, o famoso discursou: “No Brasil são 38 milhões de informais. Volta ao trabalho, o melhor remédio”.

Em outro post, ele tirou a responsabilidade do governo em meio ao número trágico de mortes pelo novo coronavírus: 100 mil mortes: “Pro pessoal falador e sem memória. Em 04 de fevereiro desse ano o presidente decretou estado de emergência para conter o corona vírus. Tem que ser muito desinformado ou mal intencionado para querer responsabilizar o governo federal”.

