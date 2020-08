Mário Frias participa de reunião para discutir “novelas para a família”

Ex-ator de novelas, Mário Frias já tem um novo projeto para trabalhar na Secretaria Especial de Cultura. Seguindo a linha do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o famoso participou de reunião em que a pauta foi “folhetins para a família”.

O encontro, que aconteceu na semana passada, teve a participação da Secretária da Família, Angela Gandra, um assessor do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o diretor da Secretaria do Audiovisual, Hélio Ferraz.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o objetivo da reunião foi debater como novelas para família poderiam se encaixar em futuros projetos do setor.

O real propósito da ideia não foi revelado. Além disso, segundo a publicação ainda não há previsão de lançamento de editais públicos para produção desse material.

Recentemente, cabe lembrar, Mário Frias polemizou ao tentar que o governo tivesse participação ativa na escolha do filme para representar o Brasil no Oscar.

O colunista Guilherme Amado revelou que o ex-ator propôs uma alteração no termo de cooperação com a Academia Brasileira de Cinema (ABC). A ABC, cabe destacar, é quem indica os membros da comissão que faz a escolha.

A ideia dele é que o governo tenha a metade dos votos na comissão. Ou seja, o Conselho Superior de Cinema, submetido à Casa Civil, passaria a indicar nove titulares e dois suplentes à comissão eleitoral.