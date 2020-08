Mário Jr volta a detonar integrantes do Pânico após entrevista polêmica

Mário Jr, mais conhecido como Galã do Tik Tok, chamou atenção recentemente após participar do programa Pânico, na rádio Jovem Pan. Na conversa, os apresentadores zoaram o jovem e ainda aconselharam que ele estudasse, não ficando apenas nas redes sociais.

“No momento da entrevista, eu fiquei chateado porque não me deixavam falar. Faziam as perguntas e não me deixavam responder. Tiravam as conclusões“, disse o influencer, em entrevista ao canal do Youtube de Matheus Mazzafera.

“Queria ter falado que, na verdade, eu fazia jornalismo no Brasil, mas por causa da situação financeira eu não pude terminar. Eu estava na Inglaterra para poder juntar dinheiro para pagar a faculdade“, explicou Mário.

O desconforto do jovem foi notado por muitos internautas que viram a entrevista. “Foi chato e ninguém me pediu desculpas”, confessou o tiktoker.

Apesar do momento ter sido ruim, Jr revelou que a situação fez com que ele ficasse ainda mais conhecido: “Tem males que vem para o bem”.

O reconhecimento de Mario Jr foi tão grande após a entrevista, que até Neymar, em forma de apoio ao jovem, gravou um vídeo imitando o influenciador. “Eu falei ‘não é possível’, fiquei emocionado“, disse.