Marisa Orth admite dificuldades e insegurança sobre estreia no Zorra

Por conta da pandemia do novo coronavírus pelo mundo, o Brasil está passando pela onda de isolamento social. Se adequando ao “novo normal”, o Zorra reiniciou as gravações de modo remoto e agora conta com Marisa Orth como uma das novidades do elenco.

A sexta temporada do humorístico da Globo chegou às telinhas neste sábado (15); a produção já havia feito o convite à atriz no final de 2019, porém os planos se atrasaram devido à quarentena.

Marisa, em entrevista à Folha, se mostrou animada com o trabalho: “Foi um convite maravilhoso. Gosto desse sistema de coleção de humoristas, um cardápio. Pode parecer mentira, mas a gente já assiste regularmente em casa. E é importante essa renovação do elenco. Além disso, estou achando o humor a coisa mais animada no Brasil atualmente, dramaturgicamente falando”.

A veterana também estará no ar nas tardes de sábado com a reprise do Toma Lá, Da Cá, onde teve Diogo Vilela — também no Zorra — como parceiro; além da reprise de Haja Coração (2016), que substituirá a novela Totalmente Demais (2015) em outubro.

Marisa Orth confessou que rever suas várias facetas não é tão confortável para ela: “Detesto me ver, mas depois que passa um tempo eu até gosto, porque sei que estou mais feia agora. Já passou tempo suficiente para eu gostar”.

“Sou profundamente insegura. A gente faz o melhor que dá, mas não me preocupo muito, não é fundamental. E todo ator é inseguro. Ou você pensa que é normal continuar brincando quando os outros estão aplaudindo? A gente não tem talento, a gente tem sequela”, continuou a atriz, abordando sua insegurança num tom bem-humorado.

Sobre o fato de estar gravando o Zorra em sua casa, Marisa admitiu dificuldades técnicas para levar suas cenas ao ar: “Antes era decorar o texto e ir gravar, agora a gente começa duas horas antes, tem que ver todos os looks, fotografar. Os figurinistas estão recebendo vários nudes meus [risos]. Como atriz, eu fico preocupada com o tom que vou estar. Tenho medo de estar berrando muito, de estar a vontade de mais. Mas em relação aos outros pontos, as questões técnicas, eu tento curtir, tem que curtir. Mas dá trabalho”.

A veterana foi casada com Evandro Pereira entre 1991 e 2003 e com ele teve seu único filho, João Antônio, de 21 anos. O jovem tem ajudado a mãe, que viu nisso uma oportunidade agregadora nessa nova fase: “Eu falei ‘amigão, sobrou pra você’. Além de ser mais familiarizado com essas coisas de tecnologia, a gente conseguiu fazer uma produção muito legal. Acho até que foi um ganho muito grande para nossa relação. Nós brigamos a beça, mas estou conhecendo um outro João, e ele está conhecendo uma outra mãe”.