Marisol Vestuário S.A oferta vagas de EMPREGO em diversas localidades

Empresa oferta diversas oportunidades em várias localidades do país

A Marisol Vestuário S.A, empresa com segmento de confecção infantil, divulgou a abertura de vagas de emprego em diversas oportunidades no país. Com capacidade para produzir cerca 15 milhões de peças de roupas e mais 500 mil de pares de alçados por ano, confira abaixo as oportunidades.

Almoxarife – PCD

Auxiliar de produção – PCD

Cientista de dados

Consultor de vendas internas – temporário

Costureiro

Gerente de loja

Operador beneficiamento – acabamento de malhas,

Operador beneficiamento – estamparia digital

Operador beneficiamento II – estamparia rotativa

Profissionais – PCD

Redator

Representante comercial

Supervisor financeiro

Tintureiro I

Vendedor

As vagas de emprego estão distribuídas por unidades nas cidades de Jaraguá do Sul – SC; Pacatuba – CE; Flamboyant – GO ;Contagem – MG; Pacatuba – CE, São Paulo – SP; Campinas – SP; Fortaleza – CE; Curitiba – PR e Rio de Janeiro – RJ.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Marisol. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.