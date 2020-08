Mart’nália reage furiosa contra ataque de Sérgio Camargo a seu pai

Sérgio Camargo voltou a dar o que falar. Depois de Alcione e Chico Buarque, agora foi a vez de Mart’nália disparar contra ele. A cantora comentou os ataques do presidente da Fundação Palmares ao pai dela, Martinho da Vila.

Na ocasião, no final do ano passado, o aliado de Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o cantor de vagabundo. Ao jornal Extra, a artista mostrou a sua irritação com os comentários de Camargo, que também chegou a dizer que Martinho “deveria ser mandado para o Congo”.

“Sensação de muita raiva. Sei lá. Sabe quando você fica meio em choque? Não sabe se tem vontade de dar uma porrada no cara. Pensei: não é possível que eu esteja vivendo isso. Por causa desse sujeito que não tem história. Mas ele é um sozinho no mundo. Ele é um egum sozinho. Deixa que os orixás cuidem dele. Ele é um nada, que nem o governo”, comentou ela.

A famosa ainda admitiu a vontade de descer a porrada no desafeto do pai. “Fácil, juro. Se ele passasse na minha frente, c.! Sabe, enfiar-lhe a porrada? Se eu ia apanhar, não sei. Mas vontade de dar uma voadora nele e f…-se. Ia ser processada e tal. Vou te dizer a verdade, ele que não passe na minha frente”, completou Mart’nália.

A filha de Martinho da Vila também aproveitou para homenagear o seu pai: “Pai, te amo! Cada vez mais. Que bom ser sua filha, que tenho suas referências, base familiar. Que bom que tenho seu sorriso, CONFIRA. Que bom que tenho a Praça Sete de Setembro. Que bom ter alegria e ter esperança”.

“E pros outros pais: por favor, esse negócio de preferir ter filho bandido a filho viado, filho morto a filho viado, não deem esse exemplo”, ressaltou ela.