Mateus Carrilho revela roubo de itens em lojas de Disney

Ao mostrar uma caneta do personagem Pateta nos Stories do Instagram, Mateus Carrilho acabou revelando que já comeu um ato ilícito nos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Sem demonstrar nenhum problema quanto a isso, o cantor pareceu se vangloriar do feito.

“Gente, olha que bonitinha a minha caneta do Pateta. Que provavelmente eu peguei… Na verdade eu não peguei eu roubei lá na Disney, porque se tinha uma coisa que fiz naquela Disney foi roubar gifts (presentes)”, confessou.

As últimas fotos do artista na Disney são em julho de 2016. Inclusive, em um dos registros, o famoso aparece ao lado do Pateta, mesmo personagem da caneta.

Mateus Carrilho contou a história do furto enquanto usava a caneta para treinar seu novo autógrafo. Ainda nas postagens, ele revelou que está com o psicológico abalado.

“A construção da vizinha já tem uns 3 meses. Imaginem o psicológico abalado aqui na minha cabeça. Eu fui falar com ela e ela disse que não tem o que fazer. Se eu for preso por ter quebrado a casa inteira da vizinha com um machado, vocês já sabem“, brincou.