Mateus Solano choca seguidores ao compartilhar antes e depois com o pai

Mateus Solano foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta terça-feira (4), logo após fãs publicarem uma foto dele quando ainda era criança ao lado do pai, o diplomata João Solano Carneiro da Cunha. O que choca no clique é a semelhança entre os dois, já que o ator é idêntico a João quando era mais novo.

Evidenciando isso ainda mais, uma montagem que mostra a foto antiga ao lado de uma atual viralizou e foi compartilhada centenas de vezes. Entre os comentários, os internautas se mostraram impactados com a aparência.

“Cara, o Mateus Solano é o pai dele mesmo?”, questionou um. “Mateus Solano cresceu, teve ele mesmo, se multiplicou e voltou do futuro pra viver novamente o presente”, brincou outro. “Assim já podemos saber como ele vai ficar qdo for mais de idade“, observou uma terceira.

Recentemente, o ator falou sobre a sua relação com o meio ambiente durante a quarentena. O artista revelou que um hábito ainda não mudou: o consumo de carne. Em entrevista ao Gshow, ele disse que deu início a uma adaptação para uma vida mais saudável e sustentável.

“Um hábito que eu tenho que mudar é o consumo de carne. Não estou falando para parar de comer carne, mas, sim, parar de comer tanta carne. O consumo de carne vermelha é uma vez no mês”, afirmou.

O galã explicou que o brasileiro colocou a carne como parte fundamental no prato “e não precisa ser assim”. “Eu estou reduzindo muito”, confessou ele, que revelou o trabalho feito dentro de casa para a redução dos impactos ambientais.

Mateus Solano cresceu , teve ele mesmo, se multiplicou, voltou do futuro pra viver novamente o presente, só que agora em dois pic.twitter.com/wBq8XbFbr8 — Ronne (@ronnestranger) August 3, 2020