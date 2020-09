Mateus Solano expõe relação com a esposa Paula Braun durante a quarentena

O período de isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus, não foi capaz de parar Mateus Solano. Durante entrevista ao Gshow, o ator revelou que aproveitou o período para experimentar novas coisas e ter novas atividades ao lado da família. Além disso, o galã falou como está sendo a relação com a mulher, a atriz Paula Braun.

“Durante a pandemia eu já fiz de um tudo! Fiz palhaçada com o Marcio Libar, que é um professor de palhaçaria, escrevi, estou lendo muito… Participei também de leituras dramatizadas, apresentações e todo tipo de experimentação que o povo do teatro andou fazendo“, detalhou.

Um dos grandes desafios de Mateus durante a quarentena foi a adaptação das aulas online dos filhos, Flora, de 9 anos, e Benjamin, de 5. “Por um lado, é estafante, porque bota no colo da gente uma função que estava delegada à escola. Pelo menos, num primeiro momento, enquanto a escola também estava aprendendo o tal do ‘novo normal. Mas, por outro lado, é muito legal estar mais próximo do estudo dos filhos. De alguma forma, ter filhos é reaprender a viver. E reaprender o que a gente aprende na escola também faz parte desse processo“, comentou o ator.

Casado há 12 anos com a também atriz, o global afirmou que o casal não teve conflitos. “Nossa relação não poderia ser melhor e mais positiva, no sentido da gente se ajudar o tempo todo”. Ele completou: “Quando um está embaixo, o outro puxa para cima e vice-versa. Acho que a gente vem revisitando os sentidos de estar vivo nesse planeta, e é muito bonito quando um casamento de fato serve para aplacar as dores de um momento como esse”.

Solano também está aproveitando o momento para refletir sobre sua relação coma natureza. “Vou multiplicando ainda mais os meus hábitos ambientais, ecológicos, sustentáveis. A pandemia tem servido muito para a gente, enquanto humanidade, pensar e, principalmente, agir cada vez mais colocando a natureza em primeiro lugar. É urgente essa mudança“, destacou.