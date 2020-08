Matheus Ceará passa na frente de Luciano Huck e presenteia entregador com moto

Matheus Ceará saiu na frente de Luciano Huck e encontrou o entregador Matheus, vítima de um ato racista em Valinhos, no interior de São Paulo. O humorista do SBT deu de presente ao rapaz uma moto zero, o mesmo “mimo” prometido pelo apresentador da Globo durante uma transmissão ao vivo com o motoboy, horas antes.

“Aí galera! Achamos o Matheus e já entregamos a moto pra ele. A história está nos Stories, só seguir lá e ver. Como disse anteriormente, não quero saber o que houve, mas o vídeo me sensibilizou e me identifiquei“, escreveu a estrela do humorístico A Praça É Nossa.

Pouco antes, Huck ficou emocionado com o vídeo que viralizou na web. “Temos de nos unir à luta de Matheus para mudar o Brasil. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denunciá-lo“, afirmou. Em seguida, junto com a ajuda dos seus parceiros comerciais, ele anunciou a boa nova: “A moto que fundiu o motor… Conta comigo!“.

Na web, internautas viram a iniciativa do contratado da Globo com a doação como forma de se promover em meio à polêmica e os rumores da sua candidatura à Presidência da República em 2022.

Em 31 de julho, Matheus Pires, funcionário terceirizado de uma empresa de entrega de alimentos, foi chamado de “lixo” e atacado por um morador de um condomínio de luxo em Valinhos, no interior de São Paulo.

Confira: