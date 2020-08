Matheus Nachtergaele faz paródia da Covid-19 em crítica ao Governo Bolsonaro

Apesar da Covid-19 ter surgido oficialmente no fim de 2019, foi em março de 2020 que a coisa começou a apertar no Brasil, nos impondo uma quarentena que se arrasta por meses. Matheus Nachtergaele, nesse momento crítico da pandemia, protagonizou uma paródia com críticas a variados pontos.

O ator foi dirigido por Cao Hamburguer no “Pronunciamento do excelentíssimo Senhor Coronavírus” e logo alfinetou a alta rotatividade do Ministério da Saúde, negando que o personagem em forma de vírus — no cenário fictício — assumiu a pasta: “Não, isso é fake news! Eu recusei o convite. Na minha opinião o Ministério da Saúde nem precisa de ministro. Tá tudo funcionando tão bem na mão dos valorosos soldados”.

Os repórteres com seus ágeis microfones também trouxeram a óbvia sugestão de médicos no Ministério e o personagem de Nachtergaele também desdenhou, assim alfinetando decisões de Jair Bolsonaro na presidência do país: “Pra quê médicos? Um bando de carniceiros”.

Partindo sua crítica aos que furam o isolamento social e que viajam mesmo com tudo, o Senhor Coronavírus reproduziu o comportamento dos tais: “Só de boa no barzinho, aglomerado com amigos, ofendendo fiscais da saúde (…) Uma paradinha em Trancoso”.

Mesmo com mais de 3 milhões de infectados — sem contar aqueles que nem fizeram exames — e 114 mil mortos, o personagem de Matheus Nachtergaele — com formato de vírus, pigarreando e fumando — citou a insistência de alguns na Cloroquina, remédio sem comprovação científica: “É ótima, não me faz nem cócegas. Faço coro com o presidente, pode comprar! Tem até genérico, tá ok?”.

“Que fique bem claro que o presidente tem todo o meu apoio. Se eu tivesse mão, fazia arminha que nem ele”, finalizou a esquete, depois mostrando a Covid-19 se multiplicando e assustando repórteres.

Confira: