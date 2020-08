Matheus Ribeiro vira piada após tomar soco em assalto

Matheus Ribeiro, que ficou conhecido por ser o primeiro assumidamente homossexual a comandar o Jornal Nacional, foi agredido recentemente, depois de reagir a um assalto. Apesar de tudo, o jornalista levou a situação no bom humor.

Recapitulando a história, Matheus estava fazendo uma caminhada, alguém tentou roubar seu celular e ele no instinto reagiu para reaver o objeto. O resultado? Tomou um soco no olho, que está roxo, e está com hematomas na cara.

O jornalista, que mudou de emissora e agora apresenta o DF Record, compartilhou uma montagem em que o colocam com tapa olho e chapéu de pirata e esclareceu: “O povo não perdoa… Não, não vou apresentar o DF Record assim. Vou contar com a minha querida Tainá Aires para cuidar bem do jornal“.

A publicação, compartilhada na segunda-feira (10), arrancou risos de seguidores. “Desculpa, eu sei que é uma situação trágica, mas eu ri disso”, admitiu um deles. “Melhoras pra você, lamentável o que ocorrera. Espero que fique bem e volte logo pra televisão“, desejou outra pessoa.

“Nem sei quantas vezes já falei no jornal: ‘Se for vitima de assalto, não reaja, valorize sua vida, não corra risco’. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, já dizia minha vó“, falou Matheus Ribeiro anteriormente, autocriticando sua atitude e inclusive esclarecendo que o ladrão não usava faca ou qualquer arma.

Confira: