Mauro Mendonça Filho prepara nova série para a Globo

Diretor artístico de êxitos como Verdades Secretas (2015) e O Outro Lado do Paraíso (2017), Mauro Mendonça Filho está envolvido, no momento, com Mal Secreto, série do Globoplay. A produção estrelada por Sergio Guizé, porém, não é a única no radar de Maurinho.

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, o diretor encabeça a adaptação de uma série norueguesa sobre uma mulher envolvida com o mundo do futebol. A Globo adquiriu duas temporadas da produção original. Por aqui, o projeto batizado Glória terá 12 episódios; Janaína Fischer e Jorge Furtado trabalham nos roteiros.

Filho dos atores Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça Filho estreou como diretor em O Dono do Mundo (1991), sob comando de Dennis Carvalho. Integrou as equipes de Renascer (1993), Memorial de Maria Moura (1994) e Irmãos Coragem (1995). Deixou a casa durante as gravações do remake da obra de Janete Clair, voltando como diretor geral em 1998.

Capitaneou obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998), Força de um Desejo (1999), Como Uma Onda (2004), Gabriela (2012) e Amor à Vida (2013), além do humorístico Toma Lá Dá Cá (2007) e de O Astro (2011), novela das 23h que arrebatou o Emmy Internacional. E foi promovido a diretor artístico na série Dupla Identidade (2014).

Cabe lembrar que Glória, assim como Mal Secreto, não deve entrar em estúdio tão cedo. Boa parte das gravações de produtos Globo ou Globoplay seguem em suspenso por conta da pandemia de coronavírus. Casos das novas temporadas de Segunda Chamada, Arcanjo Renegado e Aruanas. No momento, o grupo trabalha com projetos remotos, como Diário de um Confinado e Amor e Sorte.