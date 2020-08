Max Fercondini tira selfie nas alturas e deixa seguidores chocados

Max Fercondini já foi comentarista do Globo Ecologia entre 2009 e 2014, e está há mais de dois anos conhecendo o mundo através do oceano. Com suas navegações, vive experiências magníficas e outras radicais, como uma recente foto que publicou em rede social.

A parada da vez foi em Maiorca, uma das ilhas Baleares da Espanha, no Mediterrâneo, que exibiu águas impressionantemente cristalinas. “Buscar um ponto de vista diferente sobre as coisas que nos cercam, nos obriga a deixar as certezas para trás e sair da zona de conforto”, escreveu Max inicialmente.

O grande destaque da imagem foi o fato do ator ter escalado o veleiro em que estava, assim fazendo uma selfie nas alturas: “Cada um tem a vista da montanha que escala. Só conhece amplamente a planície, aquele que sobe e desafia a sua montanha interior. E depois que alcançamos o topo, os problemas de outrora não tem mais a mesma importância”.

O clique de Max Fercondini foi compartilhado no Instagram, angariou mais de 11 mil likes na plataforma e deixou internautas chocados. “Cara você tá demais! Parabéns pela coragem de viver a vida que você quer. Sou seu fã”, comentou o ator Emílio Orciollo Neto. “Eu não tô aguentando mais. Vou parar de te seguir, mano”, brincou outro, fascinado com as paisagens paradisíacas.

Antes de se aventurar pelos mares, Max havia feito uma expedição pela América do Sul, dentro de um motorhome. Em recente conversa com Samara Felippo, numa live, ele fez questão de afirmar que não pretende abandonar esse estilo de vida, mesmo se venha a formar uma família.

Confira: