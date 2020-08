Mayra Cardi baixa aplicativo de namoro, faz reclamação e pede ajuda

Mayra Cardi se separou de Arthur Aguiar em maio de 2020 e está desimpedida emocionalmente desde então. Tentando fazer a fila andar, a ex-participante do BBB 9 recorreu a um aplicativo de namoro e acabou passando por um inconveniente problema.

“Está registrado aqui que baixei um aplicativo de relacionamento, há um tempo. Eu já tinha dito isso aqui, mas acho que vocês não acreditaram”, explicou Mayra numa série de vídeos publicados na ferramenta de Stories do Instagram, na terça-feira (25).

“Eu tenho muitas mensagens lá, e eu gostaria de conversar com aqueles seres humanos, porque como vocês podem perceber estou em um lugar rural, distante de seres humanos. Estou começando a imitar pássaros”, continuou a mãe de Lucas (20) e Sophia (1), admitindo o interesse de encontrar alguém para se relacionar.

Por fim, depois de filmar os filhos, Mayra Cardi reclamou do fato de ter sido bloqueada no Inner Circle, que alegou que sua conta era falsa: “Mas fui bloqueada pelo aplicativo, porque ele acha que não sou eu. Mas sou eu. Podem me desbloquear, por gentileza? Eu gostaria de flertar com seres humanos, vai que eu encontro seres interessantes? Queria ler essas mensagens, tentei e não consigo”.

Recentemente o filho da life coach confessou que não quer que a mãe reate o casamento com Arthur Aguiar: “Eu não gostaria de tê-lo como namorado da minha mãe de volta para minha vida. Ela é uma pessoa muita boa, ele não faz bem para ela e ela não merece isso. Porém, ele vai estar sempre na minha vida como pai da minha irmã. Não quero ele como namorado da minha mãe. Não deu certo na primeira vez, não vai dar depois”.