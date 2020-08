Mayra Cardi cobra preço alto para famosos que desejam emagrecer

Os valores pelo serviço de coach de Mayra Cardi impressionou pelo alto valor. Para a famosa ou o famoso que deseja uma mudança radical em sua vida terá que desembolsar mais de R$ 100 mil por um pacote considerado “personalité” e que já foi comprado por Deborah Secco.

De acordo com as informações do jornalista Fefito, do UOL, o pacote comprado pela atriz de Salve-se Quem Puder não saiu por menos de R$ 150 mil. É o valor por dois meses de trabalho com direito a um chef de cozinha morando em sua casa e consultas com nutricionistas e profissionais do ramo.

Nomes como Cleo Pires, Anitta e a dupla Maiara e Maraísa já desembolsaram valores próximos. Mas, para quem achou o primeiro valor salgado, existem opções mais “baratas”, entre R$ 60 mil e R$ 100 mil. Pela internet, a partir de R$ 800, mas de forma remota, nada com chef exclusivo em casa.

Ainda de acordo com o jornalista, a negociação entre Mayra e Deborah não foi com o valor apontado. A diferença, para menos, foi por conta da divulgação do trabalho da ex-BBB na rede social da musa da Globo.

Os valores mostram que os negócios de Cardi não foi afetado pela crise de seu casamento com Arthur Aguiar. Nas últimas semanas, a exposição de traições e desabafos contra o galã da TV causou euforia entre os internautas.