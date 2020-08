Mayra Cardi dá trégua e envia mensagem positiva para Arthur Aguiar

Mayra Cardi foi casada com Arthur Aguiar entre 2017 e 2020 e tiveram uma filha juntos, a pequena Sofia (1). Os dois se separaram em maio, de um jeito bastante conturbado. A ex-participante do BBB 9, depois de muito alfinetar o ex-marido, resolveu dar uma trégua.

A life coach também teve um casamento com Nelson Rangel e dessa união nasceu Lucas (20), seu primogênito. A mamãe coruja apareceu ao lado dos dois filhos e, na foto do Instagram, escreveu a seguinte legenda: “Feliz dia dos pais Nelson Rangel e Arthur Aguiar. E ao meu papai que está com Deus. Obrigada pelas nossas vidas“.

Mayra acusou Arthur de tê-la traído em diversas oportunidades, falou sobre ele com frequência nas redes sociais e até recebeu uma liminar, impedindo-a que toque no nome do ator. Mesmo com tudo, aproveitou o domingo (9) para desejar um feliz Dia dos Pais para o progenitor de Sophia.

Como resultado, Mayra Cardi recebeu vários comentários positivos. “Maturidade gritando“, escreveu uma admiradora da famosa. “Parabéns para você. É uma mãe e pai incrível. Mulher guerreira“, completou um segundo internauta, possivelmente alfinetando Arthur Aguiar.

Falando sobre o Dia dos Pais, vale lembrar que o artista passou o domingo com a herdeira, assim como confirmou no Instagram. Ele não foi impedido de ir na casa da ex-esposa, porém foi barrado de ter contatos diretos com ela.

Confira: