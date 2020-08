Mayra Cardi decide parar de depilar parte íntima e revela como ficou

Semanas depois da separação com Arthur Aguiar, Mayra Cardi continua causando com suas declarações. Desta vez, a famosa falou sobre sua autoestima e disse em que estado está suas partes íntimas.

Ao falar sobre os pelos nas pernas com um grupo de amigas, a famosa disparou: “Estou com as minhas amigas e elas estão me zoando que a minha perna está cabeluda porque estou há um tempão sem me depilar“.

“Mas, não é só as pernas que estão cabeludas. Vocês não viram a minha Claudia Ohana! Minha filha! Ninguém está vendo isso aqui! Eu estou liberta e ninguém vai ver a minha x****a. Quero ela do jeito que eu quiser“, refletiu.

“Eu quero virar bicho grilo e a minha autoestima está muito boa. Quero as minhas axilas cabeludas, minhas pernas cabeludas e a x****a também cabeluda. Eu quero todos os meus pelos fazendo tranças“, disse ainda.

“Não quero ninguém para me ajudar porque estou mal, estou de mal com ela. A última vez, ela me colocou numa enrascada e por isso vai ficar de castigo. No mínimo, três anos aqui dentro de castigo para aprender a escolher melhor as pessoas“, completou.

A referência à Claudia Ohana, vale lembrar, se dá por conta da antiga revista masculina para a qual a atriz posou, deixando à mostra suas partes íntimas sem estar com a depilação “em dia”. A repercussão, na época, foi uma das maiores.

Confira: