Mayra Cardi é detonada por selar a paz com Arthur Aguiar e desabafa

Após a polêmica que foi a exposição do término de Mayra Cardi com Arthur Aguiar, a coach resolveu selar a paz com o ex-esposo. Além de deixar as desavenças para trás, a empresária perdoou o ator e ainda postou uma foto ao lado dele a da filha. Pela atitude, Cardi foi detonada na web.

Após ver a enxurrada de críticas, a coach resolveu gravar um vídeo desabafando sobre o assunto: “Hoje eu vim falar sobre a foto que eu coloquei ontem. É uma coisa bem importante. De verdade. Então eu peço que você escute até o final. Hoje, a gente só lê o título e brinca de juiz. Antes de mais nada, quero contar tudo para vocês. De bom e de ruim. E não vou fazer diferente. Sou uma pessoa muito transparente, muito inteira. Sou grata a todas as pessoas que me seguem e que lutam pela minha felicidade”.

Falando sobre a foto postada no dia anterior, Cardi comentou: “Ontem eu me choquei bastante com as pessoas que não têm a menos ideia do que é o perdão. Perdão é o seguinte: essa galinha fez muita cagada com você. Esse aqui é o não perdão. Essa galinha, não está carregando isso aqui. Ela tá cagando”.

“Quem está carregando essa bigorna pesada sou eu. A minha decisão de perdoar a galinha favorece mais a mim do que a outra coisa. Essa bigorna tá pesando na minha vida, me impedindo de ser livre. Se eu quiser ficar agarrada na bigorna, é um problema meu. Eu decido perdoar. Eu decido não carregar essa bigorna. Então eu sou feliz“, afirmou.

“Quando você perdoa, você está pronta para voar. O perdão tem a ver com você. Quando qualquer ser humano te machucar, você vai sofrer. Mas você pode escolher continuar sofrendo ou seguir. A galinha tá cagando pra você. Ela já seguiu. Eu estou me dispondo a não carregar essa bigorna e ser feliz”, explicou a influenciadora digital.

“Se você me ama, você tem que estar feliz com o meu perdão. Porque agora eu posso ser livre. O que importa é que essa bigorna não é mais minha e agora eu posso voar. Então ressignifica o seu perdão. Só você ganha quando você perdoa. Ressignifique as suas dores”, disparou.

Nos comentários, as críticas continuaram. “Você se contradiz demaaaaaaais procura um PSICÓLOGO pelo amor de Deus”, incentivou uma seguidora. “Perdoar sim, passar pano e pedir perdão pra ele nao… Como ficam as mulheres que usaram seu exemplo pra chutar o balde?? Agora é só esperar o lançamento do novo curso: perdoavoce“, alfinetou outra.