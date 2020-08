Mayra Cardi, Leo Dias e Hugo Gloss são detonados por comunidade lésbica

Em pleno mês da visibilidade lésbica, Mayra Cardi falou, em entrevista ao colunista Leo Dias, sobre a possibilidade de namorar mulheres, depois de sua desilusão amorosa com Arthur Aguiar. Sua declaração, porém, causou polêmica.

Nas redes sociais, a comunidade detonou não só ela, como também Leo e Hugo Gloss, jornalistas que deram espaço para que as afirmações fossem propagadas. Para as mulheres que os criticaram, a atitude foi um verdadeiro desserviço.

“Especialmente no mês da visibilidade lésbica ver esse tipo de matéria tendo destaque por dois comunicadores gays – Léo Dias e Hugo Gloss – que sabem o quanto esse tipo de declaração é problemática, é de chorar”, disparou uma internauta.

Mayra disse que “se traumatizou com os homens” e “está aberta para relação com mulheres”, mas uma moça rebateu, dizendo: “Não somos lésbicas porque não achamos um homem bom… nascemos assim, gostamos de mulher!”.

“São dois comunicadores rasos o ano todo, infelizmente não me surpreende a falta de compreensão da problemática ou a falta de cuidado nesse período de visibilidade”, detonou mais uma.

“Podem até ser dois comunicadores gays, mas que não possuem o mínimo de consciência e empatia com outras lutas, me questiono até se entendem o próprio lugar que estão inseridos, matérias assim vindo dos dois não me surpreendem em nada”, disparou outra.

