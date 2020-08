Mayra Cardi reage após ser proibida de citar Arthur Aguiar

A treta entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar, pelo visto, está longe de chegar ao fim. A famosa recebeu um oficial de Justiça, nesta segunda-feira (3), em sua casa com uma intimação que impede que ela cite o nome do ex-marido.

A assessoria da coach fitness, então, emitiu nota para a imprensa sobre a atitude do ator contra a ex-BBB. “Venho por meio desta esclarecer que fui intimada. Mas, acho que preciso dizer algumas coisas sobre esse burburinho a respeito da intimação. Antes de comentar sobre o que não pode mais ser dito, queria comentar sobre o que já foi falado”, iniciou ela.

“O ponto é: tudo o que eu disse até agora foram fatos e episódios que realmente aconteceram, e que até o presente momento não foram desmentidos. Pelo contrário, todos foram confirmados, inclusive pela ‘parte autora das traições’ — já que não posso falar nomes”, acrescentou.

“É natural que se queira me proibir de falar: quem deve, teme. É um padrão desse tipo de pessoa, principalmente quando são pegas: se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar”, completou Mayra Cardi, na nota.

Os dois iniciaram uma grande polêmica em maio, quando a coach divulgou um vídeo em sua rede social para anunciar o término de seu casamento com Arthur Aguiar. Os dois eram casados desde 2017 e são pais da pequena Sofia, de menos de dois anos.

Semanas depois, ela confessou que sofria um relacionamento abusivo e tóxico, além de ser traída pelo ex constantemente. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a empresária disse que descobriu 16 traições do ator ao longo do relacionamento.