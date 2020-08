Mayra Cardi revela que Arthur Aguiar pediu perdão e faz longo desabafo

Ver essa foto no Instagram

A cura pela fala: Terapeutas , psicólogos, analistas… usam o método da cura pela fala. Não existe regras para SUA vida, existe o que funciona para você! Falar tudo o que um dia engoli me ajudou a sobreviver a esse tremendo furacão que passou pela minha vida! Da mesma maneira que abri a porta para deixar todos vocês entrarem e saberem do que eu vivi, me sinto na obrigação de vir aqui falar novamente sobre o que querem saber pois vocês tem esse direito Não, eu e o Arthur NÃO VOLTAMOS , ele é e sempre será pai da Soohia, eu continuo e continuarei NÃO aprovando absolutamente nada do que ele fez comigo como homem! Eu já falei tudo o que eu precisava falar, tudo o que eu achava, pensava , devia e não devia também! Aliás quero fazer aqui um pedido de desculpas por ter falado além da conta, por ter machucado com palavras ditas e por ter subentendido outras coisas não ditas que machucaram tambem, eu não machuco pessoas eu cuido e dou amor a elas, então porque?Se minhas palavras também feriram? Só eu sei o quanto sofri. So eu sei o quanto doeu, só eu sei o quanto precisei falar tudo que falei e fazer tudo que fiz para permanecer de pé ou melhor VIVA nem que fosse no chão! O pedido dele de perdão apesar de tardio finalmente chegou, e só ele pode acalmar toda minha dor para que eu pudesse seguir e deixar seguir! PRONTO Tá perdoado, e mais que ele estar perdoado sou EU me perdoar por ter permitido ou entregado tanto assim minha vida nas mãos de qualquer um que não fosse eu mesma. Já Não me arrependo de ter vivido sozinha o sonho dos outros! No final quem perde nunca é quem se entrega e sim quem não foi capaz de conhecer a delícia do amar, mesmo que na solidão do “amar por dois” Quero pedir perdão ao Arthur por te-lo magoado com duras palavras. Quando um cachorro apanha muito é normal que ele fique arisco, diante de tudo que recebi sem dúvidas era aquilo o melhor que eu tinha para dar, não me orgulho de ter falado tanto, mas me orgulho de como Me curei sozinha através da fala! Quero que voce ARTHUR seja muito feliz, estarei torcendo para sua felicidade SEMPRE e aplaudindo a cada vitória e aprendizado! Te amo e te amarei para sempre mas bem longe do meu coração