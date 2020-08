Mayra Cardi visita nova mansão e é surpreendida com estado do imóvel

Mayra Cardi não ficou nada feliz ao fazer uma visita na sua nova mansão no interior de São Paulo. No Stories do Instagram, a coach mostrou nesta quarta-feira (19), seu desespero ao ver o estado que está o imóvel.

“Essa é a parte mais pronta da casa. Quando eu chego aqui está tudo exatamente igual, eu quero entrar em colapso. Não tem nada com cara de que está pronto, pelo contrário, estou apavorada”, disparou a empresária.

Segundo o portal Contigo, Mayra, que está morando atualmente em sua casa de campo, foi até o local para ver como estava o andamento da obra.

Vale lembrar que quando desabafou sobre o término com Arthur Aguiar, Cardi revelou a vontade que tinha de sair da sua cobertura no Rio de Janeiro e ir morar em um lugar mais tranquilo.

Por falar em tranquilidade, a relação da coach com o ex-esposo está indo bem. Em recente conversa com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o ator revelou que a paz foi selada entre ele a ex. “Voltamos a nos falar e, na semana seguinte, a gente já estava conseguindo se ver e conviver no mesmo ambiente sem nenhum tipo de clima ruim. Está sendo maravilhoso porque isso é muito importante pra Sophia”.