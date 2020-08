MC Brinquedo faz harmonização facial e surpreende com o resultado

Os seguidores do MC Brinquedo ficaram surpresos com uma mudança no visual do artista, que se submeteu a uma harmonização facial e mostrou o resultado em seu perfil no Instagram.

Na ocasião, o antes e depois mostrou como ele ficou após os procedimentos estéticos, que melhoraram a harmonia do seu rosto, deixando o queixo mais simétrico.

Imediatamente, a foto começou a repercutir e os internautas comentaram. “Não é brinquedo não”, disparou uma pessoa, fazendo um trocadilho com seu nome artístico.

“Eu gostei achei mais adulto”, disparou uma seguidora. “Não tá ruim, mai também não tá bom”, discordou outra. “Agora sim ta parecendo um brinquedo mesmo, artificial”, disse mais uma.

Vale lembrar que, tempos atrás, a internet estão em polvorosa com uma das mais recentes publicações do funkeiro em seu perfil no Instagram.

Vinicius Ricardo de Santos Moura, nome real do MC Brinquedo, compartilhou uma foto em seu perfil na rede social e deixou em evidência um volume em seu shorts.

O jovem ainda brincou com a situação. “Achou o erro?”, disparou ele na legenda da publicação. Os fãs de Brinquedo logo sacaram de qual “erro” se tratava.

“Não é brinquedo não”, disparou uma seguidora. “Meu Deus, isso é verdade?”, questionou outra. “Meu filho, tem uma coisa torta na sua bermuda. Isso tá errado”, afirmou uma fã.

“Quero provas de todo esse potencial”, pediu uma internauta. David Brazil também comentou a publicação com bom humor. “Essa rola de Taubaté”, declarou.

