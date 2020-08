MC Gui publica selfie romântica com namorada e faz declaração de amor

Há pouco mais de 1 ano, MC Gui surpreendeu seus fãs ao anunciar o relacionamento com a bailarina Beatriz Michelle. O intérprete de Sonhar postou mais uma foto com a namorada e caprichou na declaração de amor.

A selfie dos dois foi publicada na tarde de domingo (2) no perfil do Instagram do cantor, que se derreteu à amada: “Amor, é você, você é a única que eu amo. Você é a única que eu preciso. Você é a única que eu vejo. Venha meu amor, é você. Você é a única que dá o seu melhor. Você é a única para quem posso sempre ligar. Quando eu preciso de você, você faz tudo parar. Finalmente, você colocou o meu amor em primeiro lugar“.

Beatriz também postou uma foto com MC Gui, agora mais de longe, com o funkeiro ostentando o corpo musculoso num figurino justinho. “É você quem eu amo, é você quem eu quero e é ao seu lado que quero acordar todos os dias“, disse a apaixonada jovem.



Juntas, as postagens chegavam a quase 60 mil curtidas. “Maravilhosos, amo um casal“, escreveu um fã-clube do cantor. “Adoro a sintonia de vocês, espero que continuem juntos por muitos anos. Muita sorte ao casal“, completou outra internauta.

Sobre sua carreira musical, MC Gui não lançou um álbum novo desde 2016 e recentemente virou assunto ao ver seus CDs sendo vendidos a um preço miserável. Em 2019, fechou parceria com MC Bruninho no single Coração Trocado.

Confira: