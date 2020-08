MC Marcelly ignora quarentena e faz show de funk

MC Marcelly foi mais uma das famosas que ignorou a pandemia do coronavírus e jogou a quarentena para cima. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora fez um show de funk no último final de semana.

A artista, que se apresentou em meio a uma aglomeração de pessoas sem máscaras de proteção, cantou em baile funk no Morro do 18, comunidade localizada no bairro de Água Santa, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Além de participar do evento, MC Marcelly ainda compartilhou registros do show no seu perfil no Instagram.

Vale lembrar que a funkeira não foi a única a furar a quarentena nos últimos dias. Quem chamou atenção recentemente por fazer um show em pleno período de pandemia foi a dupla Jorge e Mateus.

Inclusive, a atitude dos cantores gerou uma forte revolta em Chris Flores. Durante o Triturando, a apresentadora detonou o comportamentos dos cantores.

No desabafo, a contratada do SBT ainda lamentou a morte do amigo, o jornalista Rodrigo Rodrigues, vítima de complicações da covid-19. No Instagram, ela fez uma homenagem ao querido colega e disparou: “Mais uma vítima dessa pandemia que tem sido agravada pela irresponsabilidade e negacionismo de quem não sabe viver em sociedade, não tem empatia nem respeito ao próximo. Vidas importam”.