MC Melody se junta com Whindersson Nunes e detona evento da MTV

Os humoristas Whindersson Nunes e Lucas Rangel se juntaram com a cantora mirim MC Melody e criticaram a premiação MTV Miaw, que não os indicou em nenhuma das categorias na edição deste ano.

Por meio do Twitter, o ex-marido de Luisa Sonza disparou: “Um dia eu apresentei o MTV Miaw no outro não tô em nenhuma categoria”. E Lucas concordou com o famoso: “Nem dou palco mais, amigo”.

Melody, sem papas na língua, reagiu: “Esse evento é pura panelinha, tudo armado. Nem me iludo, mas sei que um dia irão me indicar em várias e eu nem vou dar trela. Afinal, isso aí não vai mudar nada na minha vida mesmo”.

E completou: “Só tenho que agradecer meus fãs e minha família por estarem sempre comigo. De resto, só observo e espero o dia de amanhã”. Em resposta a Whindersson, a ex-BBB Thelma de Assis pediu ajuda nos votos.

“Mas eu tô [indicada] e você pode votar em mim”, comentou a campeã da edição deste ano. A votação, vale lembrar, já está aberta, mas a data do evento de premiação ainda não foi divulgada até o atual momento.

Neste ano, as categorias envolverão temas de impacto social, como Antirracismo, Direitos LGBTQIA+, Violência Contra a Mulher e Luta Contra a Fome na Pandemia.

Confira: