MC Mirella termina mais uma vez seu noivado com funkeiro

Após darem mais uma chance ao relacionamento que tinham, MC Mirella e Dynho Alves terminaram mais uma vez. Em junho, a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, anunciou que os funkeiros tinham rompido o noivado. No entanto, por se gostarem muito, eles tinham reatado.

Apesar do carinho mútuo, a relação desgastou e os dois decidiram terminar mais uma vez há alguns dias. Certa do fim, Mirella já excluiu as foto que tinha postado com Dynho no Instagram.

Alves, que estava na casa da noiva, já deixou o local e retornou para Americana, cidade em que mora no interior de São Paulo.

Quando se separaram há dois meses, a MC explicou ao público que havia terminado a relação após ela mesma deixar de dar atenção ao atual ex-noivo e ele ter saído de casa sem avisá-la.

De acordo com a funkeira, eles moravam juntos, mas o cantor não era presente, já que ficava boa parte do tempo jogando vídeo game. Quando resolveram dar mais uma chance para a relação, Dynho prometeu que iria dar mais atenção para a amada e deixar os jogos de lado um pouco.