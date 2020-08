MC Mirella termina namoro antes de A Fazenda 2020 e ex expõe situação

Tudo indica que MC Mirella e Dynho Alves terminaram de vez. Após idas e vindas, eles optaram pelo fim do relacionamento há algumas semanas, nas vésperas do confinamento da funkeira em A Fazenda 2020.

Nas redes sociais, porém, muita gente ainda achava que os dois estavam juntos, já que não chegaram a se pronunciar sobre o assunto, mas nesta sexta-feira (21), Dynho fez questão de abrir o jogo e expôr a real situação.

Por meio dos Stories do Instagram, ele disparou se irritou com as especulações: “Falo mais nada meu povo, aliás, nunca fui de falar nada, né? Então chega e segue o baile, por favor. E parem de me marcar nessas coisas”.

E completou: “Chega, na moral. Pra quem fica perguntando se estamos juntos ou não, não estamos juntos mais, beleza? Respeitem, só isso”. Mirella, por sua vez, já excluiu todas as fotos que havia postado com ele em seu perfil.

Alves, que estava na casa da noiva, já deixou o local e retornou para Americana, cidade em que mora no interior de São Paulo.

Quando se separaram há dois meses, a MC explicou ao público que havia terminado a relação após ela mesma deixar de dar atenção ao atual ex-noivo e ele ter saído de casa sem avisá-la.

De acordo com a funkeira, eles moravam juntos, mas o cantor não era presente, já que ficava boa parte do tempo jogando vídeo game. Quando resolveram dar mais uma chance para a relação, Dynho prometeu que iria dar mais atenção para a amada e deixar os jogos de lado um pouco.

Confira: