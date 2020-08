MC Rebecca assume namoro com empresário bonitão e pega fãs de surpresa

MC Rebecca surpreendeu seus seguidores ao exibir seu novo namorado na web. O felizardo é o empresário Lucas Godinho, que costuma usar seu perfil no Instagram para exibir fotos e vídeos de seus treinos. Após a publicação, fãs e amigos da cantora ficaram enlouquecidos com o novo relacionamento.

“Choque“, escreveu Anitta. “Olha!“, falou Lexa. “A gente bota pra f*der“, disse o namorado da artista. Já alguns admiradores foram um pouco mais ousados. “Deus, sua filha está pronta para ter um boy maravilhoso desse“, brincou uma seguidora. Uma outra destacou: “Pego os dois“.

Cabe lembrar que recentemente Rebecca foi o centro das atenções durante sua participação no De Férias com o Ex. Exibido na MTV, o reality show de pegação exibiu a funkeira aos beijos com todas as mulheres da mansão, e uma Suíte Master entre a ex-affair de Anitta e Babi.

Na festa, Rebecca foi a responsável pelo show e celebrou o momento: “Como é bom estar de volta“. Participante da temporada anterior, a famosa conquistou um beijo de cada mulher enquanto os homens pulavam pelados na piscina.

“Estou muito feliz de estar com uma pessoa que representa amor, independentemente de qualquer sexo. A gente é amor, não é órgão“, contou Babi. No quarto especial, o clima esquentou com a musa.

Confira:

