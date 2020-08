MC Rebecca mostra resultado de silicone nos seios e ostenta autoestima

Como informado anteriormente, MC Rebecca surpreendeu seus apoiadores ao aparecer numa cama de hospital e, posteriormente, anunciar que tinha colocado silicone nos seios. Depois do procedimento estético, a funkeira exibiu o resultado e falou mais sobre o assunto.

Na ferramenta de Stories do Instagram, a cantora aproveitou para responder pergunta de fãs e uma delas citou o novo tamanho dos seios, obtendo a seguinte resposta: “Me sinto maravilhosa, né? Mudou muito, porque eu quase não tinha peito e agora eu tenho. Minha autoestima mudou muito”.

A primeira menção à cirurgia plástica foi feita no dia 20 de julho e MC Rebecca, na ocasião, recebeu críticas pelo fato de estar se submetendo a tal procedimento em meio à pandemia da Covid-19. Na mesma época, a beldade contou que foram 285 ml de silicone em cada peito.

Aproveitando a deixa, a ex-participante do De Férias Com O Ex assumiu recentemente o romance com Lucas Godinho: “Conheci o Lucas no Dia dos Namorados. Chocados né? Eu também fiquei”. Sobre seus romances, a artista — que é bissexual — não tem distinção entre famosos ou anônimos, mas tem sua opinião: “Tenho preferência em namorar pessoas normais, independentemente de ser famoso ou não. Mas minha preferência é por pessoas que vivem em um outro universo que não seja o meu. É muito mais fácil”.

MC Rebecca é mãe de Morena (3) e também foi questionada sobre possibilidade de ter mais herdeiros: “Pretendo ter mais um, de preferência menino, mas não agora”. A famosa pretende lançar uma nova música em setembro e está indicada a duas categorias no Prêmio MTV Miaw: Zika do Baile e Melhor Videoclipe em Casa (com Tô Presa em Casa).

Confira: