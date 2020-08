MDB realizará convenção em Igreja Nova lançando chapa com Vera Dantas e Marcio Tenório

O Movimento Democrático Brasileiro realizará convenção partidária no próximo dia 12 de Setembro em Igreja Nova, oportunidade em que apresentará sua chapa majoritária, encabeçada pela prefeita Vera Dantas que tentará sua reeleição ao lado do jovem Márcio Tenório, ex-secretário de Gestão e Planejamento do município.

As conversas em relação à escolha do vice-prefeito da chapa majoritária já vinham acontecendo, inclusive com a participação do amigo Manoel Mateus que vinha de uma reeleição e disputaria uma cadeira na Câmara Municipal. Infelizmente, Manoel atendeu ao chamado de Deus e partiu neste mês de agosto para a morada eterna.

O nome de Márcio Tenório é praticamente consensual no grupo político liderado pelo ex-prefeito Neiwton Silva. Com forte poder de persuasão e mostrando competência e está pronto para assumir o desafio de junto com a prefeita Vera Dantas continuar conduzindo os destinos de Igreja Nova, os nomes de Vera e Márcio Tenório devem ser aclamados em convenção do partido como prefeita e vice para a maratona eleitoral que está prestes a começar.