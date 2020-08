Medida Provisória que Flexibiliza Ano Letivo foi Convertida em Lei

Além do supramencionado, a MP 934/20, agora convertida na lei 14.040/20, também autoriza a antecipação da conclusão de cursos específicos da área de saúde.

Para tanto, faz-se necessário o cumprimento de alguns requisitos.

Por exemplo, no caso de medicina, o aluno precisa ter cumprido 75% da carga horária do internato.

Ademais, nos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia, o mínimo corresponde a 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.

Por sua vez, a mesma regra será aplicada aos cursos de educação profissional técnica de nível médio caso tenham relação ao combate à pandemia.

Ademais, o estudante precisará ter cumprido pelo menos 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.

Entre os artigos vetados por Bolsonaro está o dispositivo que diz que caberia à União prestar assistência técnica e financeira aos Estados, municípios e DF.

A Lei dispunha que isto deveria ocorrer no provimento dos meios necessários ao acesso dos profissionais da educação e dos alunos da educação básica pública às atividades pedagógicas não presenciais adotadas pelos sistemas de ensino.

Na justificativa, o presidente afirmou que “verifica-se que há violação às regras do art. 167, II, da Constituição da República, vez que as despesas excedem os créditos orçamentários ou adicionais e a Emenda Constitucional 106/2020 não estabeleceu dotação orçamentária específica para o combate ao covid-19”.

Não obstante, outro artigo vetado diz respeito a definição da data de realização do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio.

Outrossim, o dispositivo dizia que o ministério da Educação ouviria os sistemas estaduais de ensino.

“Apesar da intenção de colaboração entre os entes federados para a definição das datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), relativo ao ano afetado pelo estado de calamidade pública, a propositura viola o pacto federativo, uma vez que é prerrogativa do Governo Federal tal definição, no entanto, essa prerrogativa não afasta a manutenção de diálogo entre os entes federados.”