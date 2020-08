Mel Maia faz bronzeamento e causa ao mostrar marquinha

Mel Maia está sempre ostentando seu belo corpo em fotos ousadas de biquíni, com as quais rouba todas as atenções na internet, mas nesta semana, resolveu fazer diferente.

A atriz de 16 anos postou alguns Stories após o banho e acabou mostrando a marquinha do bronze que pegou, ao gravar um vídeo falando sobre as pelinhas que arranca na pele.

Só de toalha, a famosa fez questão de dar zoom no contraste que ficou no lugar do sutiã e escreveu na legenda: “Ai que deli”. O vídeo foi gravado dias depois de um passeio de barco.

O momento aconteceu na última quinta-feira (23), após um teste de Covid-19, quando ela surgiu curtindo um cenário paradisíaco,enquanto mostrava as tartarugas no mar.

“Olha, gente, uma tartaruga! Olha que linda. Ai, cara, que amor. Será que ela assusta?”, questionou, em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Na legenda, ela ainda escreveu: “Eu sou lynda”. Apesar de ter feito um teste de Covid-19 antes do passeio, a atriz chegou a ser bastante criticada.

“A classe proletária que lute!!”, detonou uma fã. “Se eu pudesse faria o mesmo”, discordou outra.

Confira: